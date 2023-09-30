Irak’ta düğün konvoyunda kaza: 7 ölü

Irak’ın güneyindeki Vasıt kentinde düğün konvoyunun karıştığı trafik kazasında aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ın Musul kentinde meydana gelen ve 114 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün faciasının ardından bu kez ülkenin güneyindeki Vasıt kentinde bir düğün konvoyu trafik kazası yaptı. Vasıt Valisi Muhammed Cemil el-Miyahi yaptığı açıklamada, el-Zübeydiye ilçesi yakınlarında bir düğün konvoyunun kazaya karıştığını açıkladı. Kazada aynı aileden 7 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten el-Miyahi, düğünlerin mateme dönüşmemesi için sürücüleri trafik kurallarına uymaya çağırdı. Kazanın aşırı hız nedeniyle gerçekleştiği öğrenildi.

Ülkenin kuzeyindeki Musul kentine bağlı Hamdaniye ilçesinde Salı günü bir düğün salonunda çıkan yangında 114 kişi hayatını kaybetmiş, çarşamba günü ise Kerkük’e bağlı Havice ilçesinde bir düğünde meydana gelen gıda zehirlenmesi sonucu 260’tan fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.