Irak’ta düğündeki yangının nedeni belli oldu

Irak’ın Musul kentinde 115 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün salonundaki yangına ilişkin yayımlanan soruşturma raporunda, yangına salonda kullanılan havai fişeklerin neden olduğu belirtildi.

Irak’ta geçen hafta salı günü 115 kişinin ölümüyle sonuçlanan düğün salonu yangını soruşturmasında rapor yayımlandı. Soruşturmayı yürüten komisyon tarafından açıklanan raporda, düğün salonunda kullanılan havai fişeklerin yangına neden olduğu vurgulandı.

Soruşturma Komisyonu Başkanı Tümgeneral Saad Falih Kessar el-Duleymi, İçişleri Bakanı Abdülemir el-Şummari ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Musul’a bağlı ve Hıristiyanların çoğunlukta yaşadığı Hamdaniye ilçesindeki düğün salonunun kapasitesinin 400 kişilik olduğunu belirten el-Duleymi, söz konusu salonun demir bir yapı üzerine inşa edildiğini, duvarlarının çimento ve bloklardan yapıldığını ve çatısının da fazla ısıya dayanamayan sandviç panellerle kaplandığını söyledi. Salonda dekor olarak çok sayıda kumaşın kullanıldığını ve masalarda alkollü içeceklerin bulunduğunu kaydeden el-Duleyimi, salonda acil durum kapıları yerine servis için kullanılan küçük kapıların bulunduğunu sözlerine ekledi. Soruşturma kapsamında salonda 4 adet havai fişeğin kullanıldığını ve çıkan kıvılcımların 4 metreye kadar yükseldiğini belirten Soruşturma Komisyonu Başkanı el-Duleymi, “Görgü tanıkları yangının esas nedeninin havai fişeklerden çıkan kıvılcımlar olduğunu söylediler. Araştırmalara göre tavandaki kumaşların tutuşması yangına yol açtı ve felaketin sorumlusu da söz konusu düğün salonun sahibidir” dedi.

Irak İçişleri Bakanı Abdülemir el-Şummari ise salonda klimaların yanı sıra yanıcı maddelerin de bulunması nedeniyle alevlerin yayıldığını belirterek, “Acil çıkış kapılarının bulunmaması can kaybının artmasına neden oldu” ifadelerini kullandı.

Salonun kapasitesinin 400 kişi olduğunu dile getiren Bakan el-Şummari, “400 kişilik salona 900 kişi davet edildi. İşte bu nedenle salona ekstra sandalye ve masa yerleştirildi” dedi.