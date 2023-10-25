Irak’ta fabrikada yangın: 1 ölü, 3 yaralı

Irak’ta bir asfalt fabrikasında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinin güneyinde yer alan Arbet ilçesinde bir asfalt fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Asfalt depolarında başlayan yangın kısa süre içerisinde fabrikanın diğer alanlarına sıçradı. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 ayrı kişi de yaralandı.

Şiddetli yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda itfaiye aracı sevk edilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, halkı patlama ihtimaline karşı bölgeden uzak durmaya çağırdı.