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Irak’ta genel seçimlerin tarihi belli oldu

Irak Bakanlar Kurulu, genel seçimlerin 11 Kasım’da yapılmasına karar verdi. Irak Yüksek Seçim Komiserliği de seçimleri belirlenen tarihte yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

Dünya
  • 09.04.2025 11:41
  • Giriş: 09.04.2025 11:41
  • Güncelleme: 09.04.2025 11:46
Kaynak: AA
Irak’ta genel seçimlerin tarihi belli oldu

Irak hükümeti, genel seçimlerin 11 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplanarak, seçimlerle ilgili karar aldı.

Bu karara göre, parlamento seçimleri 11 Kasım'da yapılacak.

Irak Anayasası'na göre genel seçimlerin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği de seçimleri belirlenen tarihte yapmaya hazır olduklarını açıkladı.

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