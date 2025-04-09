Irak’ta genel seçimlerin tarihi belli oldu

Irak hükümeti, genel seçimlerin 11 Kasım'da yapılmasına karar verdi.

Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplanarak, seçimlerle ilgili karar aldı.

Bu karara göre, parlamento seçimleri 11 Kasım'da yapılacak.

Irak Anayasası'na göre genel seçimlerin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği de seçimleri belirlenen tarihte yapmaya hazır olduklarını açıkladı.