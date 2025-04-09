Irak’ta genel seçimlerin tarihi belli oldu
Irak Bakanlar Kurulu, genel seçimlerin 11 Kasım’da yapılmasına karar verdi. Irak Yüksek Seçim Komiserliği de seçimleri belirlenen tarihte yapmaya hazır olduklarını açıkladı.
Kaynak: AA
Irak hükümeti, genel seçimlerin 11 Kasım'da yapılmasına karar verdi.
Irak Bakanlar Kurulu, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında toplanarak, seçimlerle ilgili karar aldı.
Bu karara göre, parlamento seçimleri 11 Kasım'da yapılacak.
Irak Anayasası'na göre genel seçimlerin her 4 yılda bir yapılması gerekiyor.
Irak Yüksek Seçim Komiserliği de seçimleri belirlenen tarihte yapmaya hazır olduklarını açıkladı.