Irak’ta Kürt partiler ayrı listelerle seçime gidecek

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Irak Kürdistanı Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani, partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Irak'ta kasım ayında yapılacak olan genel seçimlere ayrı ayrı katılacağını söyledi. Süleymaniye'de konuşan Talabani, "Tek bir liste altında birleşmemeye karar verdik. Bunun yerine, her parti kendi listesiyle seçimlere girecek. Herkesin kendi listesiyle katılması daha iyi olabilir” diye konuştu.

BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Irak, 11 Kasım'da yasama seçimlerini düzenlemeyi planlıyor ve bu seçimler Kürdistan Bölgesi'ni de kapsayacak. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu aday başvurularının 25 Mayıs'ta başlayacağını ve 24 Haziran'a kadar süreceğini duyurdu. KDP ve KYB dışındaki Kürt partileri mayıs ayının başından beri birleşik bir cephe oluşturmak için çalışıyor.

Talabani'nin açıklaması, Kürdistan Bölgesi'nin iktidar partilerinin geçen Kasım ayından bu yana Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin onuncu kabinesini oluşturmak için görüşmeler yaptığı bir dönemde geldi. Ekim ayındaki gecikmiş parlamento seçimlerinde KDP, 100 üyeli mecliste 39 sandalye kazanmıştı. KYB 23 sandalye ile ikinci olmuştu. Talabani dün KYB ve KDP arasındaki görüşmelerin "devam ettiğini" yeniden teyit etti.