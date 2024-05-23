Irak’ta patlama: 6 kişi hayatını kaybetti

Irak’ın Selahaddin kentinde yola kenarına kurulan patlayıcının infilak etmesi sonucu seyir halindeki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ın Selahaddin kentinde yola kenarına kurulan patlayıcının infilak etmesi sonucu seyir halindeki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti.

Irak’ta Selahaddin kentine bağlı Beyci-Tikrit yolunda kurulan patlayıcı akşam saatlerinde bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Patlamanın ardından araçtaki 6 kişilik aile hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynakları yapılan soruşturmada, yol kenarına kurulan patlayıcının 2014 yılında Irak’ın büyük bir bölümünü işgal eden IŞİD'den kaldığı belirtildi.