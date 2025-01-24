Irak’ta petrol sahasında yangın

Irak’ın güneyindeki Basra’da bulunan Rumeyle petrol sahasında yangın çıktı. Bölgeden yoğun duman ve alevler yükseliyor.

Irak’ın Basra kentinde ülkenin toplam petrol üretiminin üçte birini karşılayan Rumeyle petrol sahasında ham petrol işleme ünitesinin içinde bulunan bir petrol depolama tankında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı yangının kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Petrol sahasındaki üretimin günlük yaklaşık 1.45 milyon varil seviyesinde olduğu öğrenildi.