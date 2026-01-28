Irak’ta saldırı hazırlığındaki IŞİD'li canlı bomba yakalandı

Irak'ta güvenlik güçleri, dün gece geç saatlerde Enbar vilayetinin merkezi Ramadi’de üzerinde patlayıcı kemer bulunan IŞİD üyesini yakaladı. Rûdaw'ın aktardığına göre yetkililer, büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü açıkladı.

Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, Enbar'da düzenlenen "hassas ve hızlı bir istihbarat operasyonu" neticesinde bir IŞİD mensubunun gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, teşkilata bağlı birimlerin, "5 Kilo (Hemsa Kilo) bölgesinde, intihar kemeri takan teröristi, saldırı gerçekleştiremeden hemen önce başarıyla yakaladığı" ifade edildi.

"LOKANTAMA 50 METRE MESAFEDEYDİ"

Olay, Kürt işletmeci Hiwa Adil’e ait "Hiwa Kurdi" isimli lokantanın çok yakınında gerçekleşti. Konuyla ilgili Rûdaw’a konuşan Hiwa Adil, zanlının yakalandığı sırada işletmesine çok kısa bir mesafede olduğunu söyledi.

Adil, “Saldırgan kendisini patlatmayı hedefliyordu ve lokantama yaklaşık 50 metre mesafedeydi. Güvenlik güçleri gelip müdahale edene kadar onun böyle bir niyeti olduğundan haberimiz yoktu. 1980'lerden beri Enbar'da yaşıyorum, daha önce hiç böyle bir şeye tanık olmadım” dedi.

Ulusal Güvenlik Teşkilatı, zanlının yakın takip sonucu yakalandığını ve operasyon sayesinde Ramadi’nin kalabalık bir bölgesinde yaşanabilecek olası bir facianın önlendiğini vurguladı.

IŞİD MAHKUMLARININ İADESİ SÜRECİ

Söz konusu yakalama olayı Irak’ın, Rojava’da Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından tutulan IŞİD mahkumlarını teslim almaya hazırlandığı bir döneme denk geldi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin pazar günü yaptığı açıklamada, Bağdat'ın mahkumları teslim almaya hazır olduğunu ancak bu yükün sadece Irak'ın omuzlarına bırakılmaması gerektiğini söylemişti.

Hüseyin, "Bu mahkumların teslim edilmesi durumunda onları teslim almaya ve Irak hapishanelerine nakletmeye hazırız. Ancak hem Avrupa Birliği hem de ABD ile yaptığımız görüşmelerde, bu transferin güvenlik ve mali sorumluluğunun tek başına Irak hükümetine ait olmaması gerektiğini vurguladık" ifadelerini kullanmıştı.