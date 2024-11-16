Irak’ta siyasi dengeleri sarsacak nüfus sayımı

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Irak’ta 27 yıl, Kürt Bölgesi’nde ise 38 yıl aradan sonra genel nüfus sayımı yapılacak. 20-21 Kasım tarihlerindeki nüfus sayımının sonuçları ülkedeki siyasi güç dağılımını ve Parlamento koltuk sayısının değiştirilmesine yol açabilir. Yasal düzenlemelere göre, yeni nüfus sayımına göre Parlamento koltuklarının sayısı yeniden belirlenebilir. Bu da, seçim yasasında değişiklik yapılmasını gerektirecek. Yeni sayım, nüfusun iller arası dağılımını gösterecek.

Nüfus sayımı kapsamında hanelere 70 soru yöneltilecek. Sağlık, eğitim, çalışma, hizmetler, birey sayısı ve ailelerin karşılaştığı hastalıklar gibi konuları içeren taslakta etnik ve mezhep soruları yer almayacak.

Irak Seçim Yasası’nın 13. maddesine göre, yeni halk sayımı yapılana kadar Irak Parlamentosu’ndaki koltuk sayısı 329 olarak kalacak. Irak Anayasası’nın 49’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına göre, her bir Parlamento koltuğu için 100 bin kişi belirlenmişti. Bu yıl itibarıyla Irak ve Kürdistan Bölgesi nüfusunun 43 milyon kişiye ulaşması bekleniyor. Bu durumda, Parlamento koltuk sayısı 430’a çıkması gerekebilir.

Dara Sekaniyani, "Seçim yasasında yapılacak değişikliklerden biri, milletvekili sayısının, nüfusla orantılı olarak yeniden düzenlenmesi ve 100 bin kişiye bir milletvekili verilecek şekilde 100 bin kişinin daha eklenmesidir. Böylece, mevcut parlamento milletvekili sayısı değişmeden kalacaktır” diye konuştu. 2010 yılına kadar Irak Parlamentosu’ndaki koltuk sayısı 275’ti ve bu sayı 2005 yılı nüfus sayımına dayanarak belirlenmişti. Ancak, 2010 yılı itibarıyla nüfus 32 milyon kişiyi aşınca koltuk sayısında değişiklik gündeme gelmişti.