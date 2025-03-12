Irak’taki deprem Hakkari’de hissedildi: Naci Görür’den açıklama

Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde dün saat 21:03'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Derinliği 7 km olarak ölçülen deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

Görür, "6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon" dedi.

Görür paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle"

Dilekli-Yüksekova/Hakkari’de 5:00 büyüklükte deprem oldu. Bu deprem Bitlis-Zagros Bindirme Zonu içerisinde. Beklediğimiz bir deprem. 6 Şubat Depremlerinde bu zon Doğu Anadolu ile Arap Levhası arasında çok sıkıştı. Daha da deprem beklediğimiz bir zon. Geçmiş olsun, sevgiyle pic.twitter.com/jPiefoPK64 — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 11, 2025

YÜKSEKOVA’DA EVLERDE ÇATLAKLAR MEYDANA GELDİ

Öte yandan Hakkari ve ilçelerinde de hissedilen deprem sonrası Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca ve Yeşiltaş köyündeki bazı evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan bu köylerde deprem korkusu yaşayan vatandaşlar, geceyi evlerinin önünde yaktıkları ateşin başında geçirdi.