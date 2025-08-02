İran 1,5 milyon Afgan göçmeni sınır dışı etti

İran, aralarında İsrail ajanı olmakla suçladığı kişiler de bulunan yaklaşık 1,5 milyon Afgan'ı sınır dışı etti.

Tahran yönetimi son dönemde kayıtdışı Afgan göçmenlere yönelik sınır dışı işlemlerini hızlandırdı. Martta yapılan açıklamada, Afgan göçmenlere ülkeden ayrılmaları için temmuza kadar süre tanındığı duyurulmuştu.

BBC'nin haberinde, haziranda İsrail'le 12 gün süren çatışmaların ardından İran'ın ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek yüzbinlerce Afgan vatandaşını zorla sınır dışı ettiği belirtiliyor.

İRAN SINIRINDAN AFGANİSTAN'A GÜNDE 50 BİN KİŞİ GEÇTİ

Tahran yönetiminin bu yılın başından beri toplamda 1,5 milyon Afganı ülkeden gönderdiği aktarılıyor. Taliban'ın verilerine göre sadece 22 Haziran – 22 Temmuz arasında 918 bin kişi Afganistan'a zorla geri gönderildi.

Birleşmiş Milletler'e göre temmuz başında İran sınırından Afganistan'a günde 50 bin kişi geçti.

Haberde, Tahran yönetiminin sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için bazı kayıtdışı Afgan göçmenleri Mossad adına çalışmakla suçladığı belirtiliyor.