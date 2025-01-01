İran 3 Avrupa ülkesiyle nükleer müzakereyi görüşecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 2015'te İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya arasında imzalanan ancak ABD'nin Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmesi nedeniyle çıkmaza giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) sonrasında 3 Avrupa ülkesi ile 13 Ocak'ta yeniden görüşmelerin yapılacağını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Garibabadi, başkent Tahran'da düzenlenen bir programda nükleer görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, "İran ile 3 Avrupa ülkesi (Almanya, İngiltere, Fransa) arasındaki yeni tur görüşmeler için 13 Ocak tarihi belirlendi. Biz artık öngörü peşinde değiliz, daha önce de söylediğimiz gibi bu bir müzakere değil görüşmedir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu toplantının müzakere olmadığını vurgulayan Garibabadi, görüşmenin, müzakerelerin yeniden başlaması durumunda hangi çerçeve ve yöntemle yapılacağına ilişin konuların netleştirilmesi ve daha fazla istişare amacıyla yapılacağını belirtti.