İran'a ait savaş gemisi Sri Lanka açıklarında "imdat" çağrısı yaptı: 100'den fazla kişi kayıp!

Sri Lanka, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran donanmasına ait bir gemi için kapsamlı kurtarma operasyonu başlattı.

Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, İran donanmasına ait IRIS Dena gemisi, Sri Lanka'nın Galle kenti açıklarında acil yardım çağrısı gönderdi.

Sri Lankalı yetkililer, olayın kendi kara sularında yaşandığını belirterek, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, geminin vurulduğunu ve "imdat" çağrısının bunun üzerine yapıldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

30 MÜRETTEBAT KURTARILDI

Yaklaşık 180 kişinin bulunduğu gemiden 30 mürettebat kurtarılarak hastaneye sevk edildi, kayıp kişiler için ise arama çalışmaları başlatıldı.

Resmi kaynaklar henüz geminin neden battığını net olarak açıklamadı. Savaş gemisinin saldırıya uğramış olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sri Lanka donanmasının, içinde 180 kişi bulunan IRIS Dena gemisinin tehlikede olduğuna dair bilgi aldığını ve ada ülkesinin kurtarma görevi için gemiler ve hava kuvvetlerine ait uçaklar gönderdiğini söyledi. Bakan Vijitha Herath, daha fazla ayrıntıya yer vermedi