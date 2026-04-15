İran'a gıda taşıyan yük gemisi ve Irak'a giden tanker, Hürmüz Boğazı'ndan Basra Körfezi'ne girdi

İran'a Brezilya'dan gıda taşıyan Panama bayraklı kuru yük gemisi ve Irak'a giden süper ham petrol tankeri, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Basra Körfezi'ne girdi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda İran limanlarına giriş ve çıkış yapan gemilere yönelik deniz ablukasını 13 Nisan Türkiye saatiyle 17.00'da uygulamaya başlamasının ardından, bölgedeki gemi trafiğine ilişkin daha karmaşık bir tablo ortaya çıkmaya başladı.

Anlık gemi takip sistemi MarineTraffic verilerine göre, Malta bayraklı çok büyük ham petrol tankeri (VLCC) kategorisindeki Agios Fanourios I isimli gemi, ABD'nin ablukası sonrası Hürmüz Boğazı'nın batısına (Basra Körfezi) ilerleyen ilk ham petrol tankeri oldu.

Hindistan'dan yola çıkan Agios Fanourios I, Umman Körfezi'nde iki gün demirledi ve ikinci girişiminde bugün Türkiye saatiyle 16.51'de Hürmüz Boğazı'nı geçti ve 17.36 itibarıyla Basra Körfezi'ne girdi.

Tankerin 16 Nisan'da Irak'ın Basra Limanı'na ulaşması ve yükleme yapması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'nı bugün geçen bir diğer gemi de Panama bayraklı kuru yük gemisi Rosalina oldu. Brezilya'dan yüklü halde hareket eden geminin sisteminde varış noktası olarak "İran İmam Humeyni Limanı için gıda" yazıyor ve geminin yarın varış noktasına ulaşacağı tahmin ediliyor.

ABD'NİN ABLUKASI SONRASI BÖLGEDEKİ DURUM

Veri analitik şirketi Kpler'in analizine göre, ABD ablukası Hürmüz Boğazı'nda net bir ayrışma yaratıyor. İran bağlantılı tankerler Umman Körfezi'nde beklerken, İran dışı kargolar ise Arap Denizi'ne doğru serbest şekilde hareket ediyor.

ABD'nin ablukasının üzerinden geçen yaklaşık 48 saatte İran'ın Hürmüz Boğazı geçişlerinde kendi kara suları üzerinde oluşturduğu koridordan 5 tanker yüklü şekilde geçiş yaptı ve halihazırda Umman Körfezi'nde bulunuyor.

ABD'nin yaptırım listesindeki bir tanker yükleme yapamadan geri dönerken, Basra Körfezi'nden hareket eden Çin bağlantılı Rich Starry gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçip Umman Körfezi'ne ulaşmasının ardından U dönüşü yaptı ve Boğaz'ı ikinci kez geçerek Basra Körfezi'ne geri döndü.

Öte yandan, 13-15 Nisan tarihlerinde Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan toplamda 16 gemi geçiş yaptı. Bunlar arasında İran ile bağlantılı ve ABD'nin yaptırım listesinde olan gemiler de bulunuyor.