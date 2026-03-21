İran'a hakaretler yağdıran Trump: "Ateşkes yapmak istemiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes yapmak istemediğini söyleyerek, "Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes olmaz. Biz bunu yapmak istemiyoruz" dedi. İran'a ağır hakaretlerde bulunarak "Bunlar haydutlar, hayvanlar ve korkunç insanlar" diyen Trump, Hürmüz Boğazı konusunda da "Çin de dahil olmak üzere boğazı kullanan ülkelerin de dahil olması güzel olurdu" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'daki rejim ile ilgili "Onlara çok sert vurduk. Daha sert vurulmanın mümkün olup olmadığını bilmiyorum. Bunlar haydutlar, hayvanlar ve korkunç insanlar ama şaşırmadım. Protesto ettikleri için 3 genci idam ettiler" ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin "Trump'ın İran'ı Hürmüz Boğazı'nı açmaya zorlamak için Hark Adası'nı işgal etmeyi veya abluka altına almayı düşündüğü" yönündeki iddiaları sorması üzerine Trump, "Bunu bir muhabire nasıl söyleyebilirim ki? Bunu size söyleyemem" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YARDIM ETMELERİ GEREKİRDİ"

NATO üyesi ülkelerin Hürmüz Boğazı konusunda hiçbir şey yapmadığını öne sürerek tepki gösteren Trump, "Bence NATO çok geriye gitti çünkü hiçbir şey yapmadılar; Hürmüz Boğazı'na yardım etmeleri gerekirdi. Enerjilerinin çoğunu Hürmüz Boğazı'ndan alıyorlar. Birçok senatör ve kongre üyesi, NATO'nun hiçbir şey yapmamış olmasından çok rahatsız" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İN DAHİL OLMASI GÜZEL OLURDU"

Trump, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin ise çok fazla yardıma ihtiyaçları olduğunu belirterek, "NATO bize yardım edebilirdi ama şimdiye kadar bunu yapacak cesareti göstermediler. Çin de dahil olmak üzere, boğazı kullanan ülkelerin de dahil olması güzel olurdu" şeklinde konuştu.

"ATEŞKES YAPMAK İSTEMİYORUM"

Trump, İran ile diyalog kurabileceklerini ancak ateşkes istemediklerini belirterek, "Diyalog kurabiliriz ama ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes olmaz. Biz bunu yapmak istemiyoruz" dedi. Trump, "Savaş hazır olduğumda bitecek" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN İYİ TEÇHİZATINA SAHİBİZ VE İRAN'I YERLE BİR EDİYORUZ"

Bir gazetecinin, "Bölgeye caydırıcılık amacıyla mı yoksa operasyonel yeteneklerinizi optimize etmek için mi ek birlikler konuşlandırıyorsunuz?" sorusuna ise Trump, şu yanıtı verdi:

"Şunu söyleyebilirim ki, size bu sorunun cevabını söyleseydim askeri personelimiz pek mutlu olmazdı. Ama çok sayıda askerimiz, sınırsız mühimmatımız, dünyanın en iyi teçhizatına sahibiz ve İran'ı yerle bir ediyoruz. Zamanı gelmişti ve açıkçası, benden çok önce yapılmış olmalıydı."

"ASKERİ AÇIDAN İŞLERİ BİTTİ"

Trump, ABD’nin İsrail’le başlattığı İran'a saldırılarda askeri operasyona verdikleri isim olan "Destansı Öfke" operasyonuna ilişkin ise, "İran'ın donanmasını, hava kuvvetlerini etkisiz hale getirdik. Uçaksavarlarını etkisiz hale getirdik. Her şeyi etkisiz hale getirdik. Askeri açıdan işleri bitti" diye konuştu.