İran'a istihbarat sağladığı iddia edilmişti: Trump'tan Rusya'ya yanıt

ABD Başkanı Donald Trump ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Florida'ya giderken Başkanlık uçağında basın mensuplarının Rusya'nın İran'a bilgi verip vermediğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

ABD Başkanı Trump, Rusya'nın İran'a bilgi sağladığını veya yardım gönderip göndermediğini bilmediklerini söyleyerek, "Son bir haftada İran'a olanlara bakarsanız, (Rusya) bilgi gönderiyorsa da (İran'a) çok faydası olmuyor" yorumunu yaptı.

Witkoff ise Tahran'a bilgi veya yardım göndermemelerini Moskova'ya güçlü şekilde söylediğini dile getirerek, "Umarım göndermiyorlardır" dedi.

The Washington Post gazetesinin haberinde Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD güçlerini hedef alması için istihbarat sağladığı iddia edilmişti.