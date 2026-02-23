İran'a olası ABD saldırısı öncesi kritik gelişme: 5 Kürt örgütü ittifak kurdu

ABD’nin saldırı ihtimali giderek artarken İran yönetimine karşı silahlı mücadele veren beş etkili Kürt örgütü güçlerini birleştirerek ittifak kurdu. Olası ABD harekatı sonrası Kürt silahlı grupları, ülkedeki muhalif güçlerle Tahran yönetimine karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

ABD ile İran arasında diplomatik alanda görüşmeler sürerken geçen ay yaşanan kanlı bastırma operasyonlarının ardından, hükümet karşıtı gösteriler üniversite kampüslerinden yeniden alevlenerek ülkenin geneline yayılmaya başlandı.

Tahran yönetimine karşı askeri ve siyasi alanda mücadele veren Kürt hareketleri ise olası ABD saldırısı ve sonrasında yönetim değişikliğine hazırlanmak amacıyla güçlerini birleştirmek için harekete geçti.

İran'da beş Kürt siyasi parti, uzun süredir yürütülen görüşmelerin ardından ortak bir çerçeve metnine imza atarak birleşik bir siyasi cephe kurduklarını duyurdu.

Böylece İran’daki Kürt muhalefetini tek çatı altında toplama hedefiyle “İran Kürdistanı Siyasi Güçler İttifakı” resmen ilan edildi.

Diyalog Merkezi üyesi beş partinin liderleri 22 Şubat’ta bir araya gelerek taslak metne son şeklini verdi.

İTTİFAKA KATILAN ÖRGÜTLER

MA'da yer alan habere göre, toplantıya İran Kürdistan Demokrat Partisi (KDPI) Genel Sekreteri Mustafa Hicri, Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK) Eşbaşkanı Peyman Viyan, Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) Başkanı Hüseyin Yezdanpenah, Kürdistan Emekçileri Komala Örgütü Sekreteri Rıza Cabi ve İran Kürdistanı Xebat Örgütü Sekreteri Baba Şeyh Husseini katıldı.

Yayımlanan ortak bildiride, ittifakın amacının İran’da Kürt halkının siyasi iradesine dayalı ulusal ve demokratik bir yapı kurmak olduğu belirtildi.

Bildiride, "Kürt siyasi hareketinin onlarca yıldır ulusal ve siyasal haklarını elde etmek amacıyla merkeziyetçi yönetim anlayışına karşı mücadele yürüttüğü" ifade edildi.

"1979 Devrimi ve İran İslam Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ardından 'İran Kürdistanı'nın' rejime karşı mücadelenin önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğü" belirtilen açıklamada, bölgenin "ağır bedeller ödediği" kaydedildi.

"AMAÇ İRAN'I YENİDEN TASARLAMAK"

İttifak metninde ittifakın amacı olarak, "Kürdistan’ın İran’daki rejim karşıtı mücadeledeki rolünü artırmak, Kürdistan halkının hak ve özgürlüklerini güvence altına almak ve geleceğin İran’ını yeniden tasarlamaktır" ifadeleri yer aldı.

İttifak ortak hedefler olarak şunları belirledi: