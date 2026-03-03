İran'a saldıran ABD'nin kayıpları artıyor: Ölen 2 ABD askerinin cesedi bulundu

Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM) İran'ın 2 Mart'ta gerçekleştirdiği misilleme saldırısında ölen 2 askerin cesedine ulaşıldığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TAMPA, Florida – 2 Mart saat 16.00 (Doğu Saati) itibarıyla altı ABD askeri görev sırasında hayatını kaybetti. ABD kuvvetleri, İran’ın bölgedeki ilk saldırıları sırasında vurulan bir tesisten daha önce akıbeti bilinmeyen iki askerin naaşını kısa süre önce çıkardı.

Büyük çaplı muharebe operasyonları devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri, en yakın akrabalarına bildirim yapıldıktan 24 saat sonrasına kadar açıklanmayacak."

Dün de İran'ın misilleme saldırısında 3 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı bildirilmişti. Daha sonra ölü sayısının 4'e yükseldiği duyurulmuştu.