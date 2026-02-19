İran'a saldırı için hazırlık mı: ABD tüm askerlerini Suriye'den çekiyor

ABD’nin Edad'ı devirmek ve rejim değişikliği gerçekleştirmek amacıyla Suriye’de yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü askeri varlığı sona erdirmeye hazırlandığı öne sürüldü.

ABD merkezli The Wall Street Journal’ın (WSJ) Amerikalı yetkililere dayandırdığı habere göre, Suriye’de konuşlu yaklaşık bin askerin tamamının geri çekilmesi için süreç başlatıldı.

Haberde, ABD güçlerinin Suriye’nin kuzeydoğusundaki stratejik üslerden ve Suriye-Ürdün-Irak sınır hattındaki noktalardan çekilmeye başladığı belirtildi. Son birliklerin de iki ay içinde ülkeden ayrılmasının planlandığı aktarıldı.

ŞARTA BAĞLI OLACAK

Bir ABD’li yetkili, çekilmenin “şartlara bağlı” olacağını ifade ederek, "IŞİD’in yeniden güç kazanması halinde" kararın gözden geçirilebileceğini söyledi. Ancak askeri varlığın sona ermesinin, bölgede IŞİD’in yeniden canlanması riskini artırabileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.

Habere göre karar, Trump yönetiminin Suriye’de askeri varlığın artık gerekli olmadığı yönündeki kanaatine dayanıyor.

"İRAN'DAN BAĞIMSIZ" İDDİASI

Çekilmenin, İran’a yönelik olası askeri hazırlıklardan bağımsız olduğu savunuldu. ABD’nin İran’ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı bölgede deniz ve hava unsurlarını güçlendirdiği ancak Suriye kararının ayrı bir planlama olduğu belirtildi.

Öte yandan WSJ, Washington’ın 2024 sonunda Beşar Esad’ın yerine gelen Colani yönetimiyle diplomatik kanalları güçlendirmeyi hedeflediğini yazdı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile görüşerek "IŞİD’le mücadele ve ateşkesin sürdürülmesi konusunda destek talep ettiği" aktarıldı.

ABD yönetimi içinde ise Colani'ye bağlı bazı unsurların El Kaide ve IŞİD bağlantılarına ilişkin kaygıların devam ettiği ifade edildi.

2018’DE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık döneminde 2018’de de Suriye’den çekilme kararı almış, bu karar yönetim içinde ciddi tartışmalara yol açmıştı.

Dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etmiş, ardından Suriye’deki ABD askerlerinin sayısı kademeli olarak azaltılmıştı.

''SÜREÇ DİPLOMATİK TEMASLARLA DEVAM EDECEK''

Yeni kararın uygulanması halinde ABD’nin Suriye’deki askeri varlığı tamamen sona erecek.

Washington’ın bölgedeki rolünün ise askeri varlıktan çok diplomatik temaslar ve uzaktan müdahale kapasitesiyle sınırlı kalacağı belirtiliyor.