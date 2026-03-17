İran'a saldırılar ABD'de üst düzey istifa getirdi

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent İran'a saldırılar nedeniyle istifa etti.

Kent, savaşın İsrail lobisinin etkisiyle açıldığını iddia ederek Trump'ı suçladı.

"VİCDANEN DESTEKLEMİYORUM"

Kent mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun bir düşünme sürecinin ardından, bugünden itibaren geçerli olmak üzere Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörlüğü görevimden istifa etmeye karar verdim.

Vicdanen İran’daki devam eden savaşı destekleyemem. İran, ülkemize yönelik acil bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail’in ve onun güçlü Amerikan lobisinin baskısı altında başlattığımız artık açıktır.

2016, 2020 ve 2024 yıllarında yürüttüğünüz kampanyalarda savunduğunuz değerleri ve dış politikaları destekliyorum. İlk dönemde çıkardığınız politikalarla, 2025 yılı Haziran ayına kadar, Orta Doğu’daki savaşların Amerika’nın değerli vatan evlatlarının hayatına mal olduğunu, aynı zamanda ulusumuzun refahını ve zenginliğini tükettiğini anlamıştınız.

İlk yönetiminizde, modern hiçbir başkanın olmadığı kadar iyi biçimde askeri gücü sonsuz savaşlara sürüklenmeden nasıl kararlı bir şekilde uygulayacağınızı biliyordunuz. Bunu Kasım Süleymani’yi ortadan kaldırarak ve IŞİD’i yenerek göstermiştiniz.

"IRAK" ÖRNEĞİ

"Bu yönetimin erken dönemlerinde ise, üst düzey İsrailli yetkililer ve etkili Amerikan medya mensupları, Amerika Öncelikli kampanyanızı tamamen zayıflatan bir dezenformasyon kampanyası yürüttüler. Bu propaganda ortamı, İran’ın ABD için yakın bir tehdit oluşturduğuna inandırmak için sizi kandırdı. Ayrıca, şimdi harekete geçmeniz durumunda hızlı bir zafer elde edileceği yalanını ortaya attılar. Bu aynı zamanda, İsraillilerin bizi Irak’taki felaketle sonuçlanan savaşa çekmek için kullandığı aynı taktiktir; o savaşta ulusumuzun on binlerce en iyi kadın ve erkeğini kaybettik. Bu hatayı bir daha yapamayız."

AŞIRI SAĞCI OLARAK BİLİNİYOR

Kent, geçen yıl temmuz ayında Senato'da görevine seçilmişti. Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak, "terörist tehditleri analiz etmek ve tespit etmek"le görevli bir kurumun başındaydı.

Başkan Donald Trump'ın yönetimine katılmadan önce Kent, Washington eyaletinde Kongre için iki başarısız seçim kampanyası yürüttü. Ayrıca orduda görev yaptı ve CIA'de çalıştı.

Kent, 2022'deki kongre seçim kampanyası sırasında, aşırı sağcı askeri grup Proud Boys üyesi Graham Jorgensen'e danışmanlık hizmeti için ödeme yapmıştı. Ayrıca, Hristiyan milliyetçi grup Patriot Prayer'ın kurucusu Joey Gibson ile yakın çalışmış ve çeşitli aşırı sağcı figürlerden destek almıştı.