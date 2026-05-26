İran: ABD, bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçici ateşkesi bariz bir şekilde ihlal ettiğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, son iki gündür İran ve ABD güçleri arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "ABD'nin terörist ordusu son 48 saat içinde Hürmüzgan bölgesinde bariz bir ateşkes ihlali gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.

İran'ın, "hiçbir saldırganlığı cevapsız bırakmayacağı ve kendini savunmakta tereddüt etmeyeceği" belirtildi.

HAMANEY MESAJ PAYLAŞMIŞTI

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac organizasyonu dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlamıştı.

ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini ifade eden Hamaney, "Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor" demişti.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etmişti.