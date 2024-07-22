İran: ABD'de kimin başkan olduğu bizim için önemli değil
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD Başkanı Joe Biden'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmesine ilişkin "ABD'de kimin başkan olduğunun ülkesi için önemli olmadığını ancak ABD'nin İran'a karşı politikalarında köklü değişikliğin ilişkilerin seyrini değiştirebileceğini" söyledi.
Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan Kenani, ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.
Sözcü Kenani, ABD Başkanı Biden'ın kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinden çekilmesine ilişkin şunları kaydetti:
"ABD'de hükümetlerin veya bireylerin gelip gitmesi bizim için önemli değildir. Burada belirleyici olan ABD'nin İran'a karşı izlediği düşmanca politikalarıdır. Bu politikalarda köklü bir değişiklik ilişkilerin seyrini değiştirebilir."