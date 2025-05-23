İran-ABD dolaylı müzakerelerinin beşinci turu gerçekleştirildi

İran ile ABD arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yürütülen dolaylı müzakerelerin beşinci turu gerçekleştirildi. Görüşme yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Müzakerelere arabuluculuk eden Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran ile ABD arasındaki görüşmelerin beşinci turu bugün Roma'da sona erdi. Bazı ilerlemeler kaydedildi, ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılamadı. Önümüzdeki günlerde kalan konuların netleşmesini umuyoruz. Böylelikle sürdürülebilir ve onurlu bir anlaşmaya ulaşma yönündeki ortak hedefimize doğru ilerleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

ARAKÇİ'DEN AÇIKLAMA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İtalya’nın başkenti Roma’da ABD ile gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin beşinci turunun ardından İran Devlet Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Arakçi, müzakerelerde gündeme getirilen öneri ve konu başlıklarının başkentlere taşınacağını ve uzman heyetler tarafından değerlendirileceğini belirtti. Arakçi, "Bu tur, şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en profesyonel müzakerelerden biriydi. İran’ın müzakerelere ilişkin tutumunu ve ilkelerini bir kez daha açıkça ortaya koyduk. Tutumumuz net ve bu konuda kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bence artık ABD tarafı bizim tutumumuzu daha iyi ve daha net bir şekilde anlamış durumda" dedi.

"BİR SONRAKİ MÜZAKERE TURUNUN ZAMANI DAHA SONRA BELİRLENECEK"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müzakerelerin sakin ve profesyonel bir ortamda gerçekleştiğini belirterek, "İran-ABD dolaylı müzakerelerinin beşinci turu Roma’da sona erdi. Bu turda İran’ın temel tutumları açık ve net şekilde ifade edildi. Başkentlerde yapılacak daha ayrıntılı değerlendirmelere paralel olarak, Umman Dışişleri Bakanı da önerilen fikirlerin detayları üzerinde çalışmaya devam edecek ve her iki tarafın incelemesine sunacak. Bir sonraki müzakere turunun zamanı ve yeri ise daha sonra belirlenecek ve duyurulacak" ifadelerini kullandı.