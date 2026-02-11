İran: "ABD ile dolaylı müzakereler sürüyor, spesifik bir teklif almadık"

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen temasların yalnızca mesaj alışverişi niteliğinde olduğunu belirtti.

Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laricani, "Bölge ülkeleri, görüşmelerin başarıya ulaşması için çaba gösteriyor. İran da müzakere sürecine olumlu yaklaşıyor" dedi.

ABD'nin İran'a karşı askeri seçeneğin dışında farklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiği sonucuna vardığını belirten Laricani, Washington'un müzakere sürecine dahil olmasını "rasyonel bir yola girildiğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Görüşmelerin kapsamına da değinen Laricani, nükleer program dışında herhangi bir konuda müzakere yürütülmediğini belirterek, "Şu ana kadar ABD'den herhangi spesifik bir teklif almadık. Maskat'ta gerçekleşen temaslar mesaj alışverişinden ibaretti" diye konuştu.

"Nükleer silaha sahip olmama konusunda ABD ile ortak bir zemine sahibiz." ifadelerini kullanan Laricani, buna karşın uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına yönelik talepleri reddetti. Laricani, İran'ın enerji üretimi ve ilaç sanayisi için zenginleştirmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Laricani ayrıca İsrail'i müzakere sürecini sabote etmeye çalışmakla suçlayarak, Tel Aviv yönetiminin bölgesel istikrarı hedef aldığına vurgu yaptı.

İranlı yetkili, ABD'nin İran'a saldırması halinde bölgedeki Amerikan askeri üslerinin hedef alınacağını da sözlerine ekledi.