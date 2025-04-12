İran: ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istediklerini söyledi.

Erakçi, ABD ile dolaylı müzakereler için gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta İran devlet televizyonuna konuştu.

ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istediklerini belirten Erakçi, "Karşı taraf da aynı şekilde (dolaylı müzakerelere) girerse inşallah müzakere yoluna girebilecek bir ön uzlaşma şansı doğar." dedi.

İranlı Bakan, "Yeterli irade olursa görüşme takvimini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil edecek.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu.

Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı.