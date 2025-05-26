İran: ABD ile müzakerelerde geçici anlaşma gündeme gelmedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile müzakerelerde herhangi bir geçici anlaşmanın gündeme gelmediğini söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülkesinin dış politika gündemini ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

ABD ile müzakere sürecine dair Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerle ilgili "iyimser" açıklamalarının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"ABD'nin hedefi, İran'ın nükleer programının barışçıl kalmasıysa bu başarılacaktır. Biz nükleer enerjinin askeri amaçlı kullanımını hiçbir zaman amaçlamadık.

Ancak amaç İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki vazgeçilmez haklarının (düşük düzeyli uranyum zenginleştirme faaliyeti) elinden alınması ise bu sürecin sonuç vereceğine inanmıyoruz."

İRAN'IN URANYUM İDDİASI

Uluslararası basında yer alan "muhtemel bir anlaşmayı kolaylaştırmak için İran'ın 3 yıl boyunca uranyum zenginleştirme faaliyetini durdurabileceği" yönündeki habere ilişkin Bekayi, "Hayır, böyle bir şey kesinlikle yok" dedi.

Bekayi, Irak'ta İranlı bir tutuklunun bir İsrailli ile takas edileceğine dair Arap basınında yer alan iddiaları da "Bu basından duyduğum bir şey henüz teyit etmiyoruz" şeklinde cevapladı.

BÖLGE ÜLKELERİYLE NÜKLEER KONSORSİYUM ÖNERİSİ

Bekayi, bölge ülkeleriyle nükleer konsorsiyum önerisinin de mümkün olabileceğini ancak bunun İran'daki zenginleştirmeye alternatif olmayacağını ve ülke içinde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceklerini" söyledi.

ABD ile geçici bir anlaşma ihtimaline dair soru üzerine Bekayi, "geçici bir anlaşmanın şu ana kadar gündeme gelmediğini" belirtti.

Müzakerelerde İran ile ABD arasındaki sorunların çözümü için Umman'ın sunduğu öneriye ilişkin detay vermeyen Bekayi, "Dışişleri Bakanı (Abbas Erakçi) iki taraf arasındaki görüşmeler sonucunda Umman tarafının İran ve ABD ile istişare ederek önerilerde bulunması konusunda mutabakata varıldığını söylemişti. Bu durum devam ediyor" diye konuştu.

Bekayi, Umman'ın İran'ın "kırmızı çizgilerini" gözettiğini ifade etti.