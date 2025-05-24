İran: ABD ile müzakerelerde ilerleme ihtimali var

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ABD ile Roma’da yapılan müzakerelerin şimdiye kadar gerçekleştirilen "en profesyonel müzakere" turlarından biri olduğunu belirterek, görüşmelerde ilerleme ihtimali bulunduğunu söyledi.

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre Erakçi, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin beşinci turunun ardından görüşmelerin ayrıntıları hakkında açıklamada bulundu.

"EN PROFESYONEL MÜZAKERE TURLARINDAN BİRİ"

Erakçi, İtalya’nın başkenti Roma’daki müzakerelere ilişkin, “Bu tur, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en profesyonel müzakere turlarından biriydi. İran İslam Cumhuriyeti'nin müzakerelere ilişkin tutum ve ilkelerini bir kez daha dile getirdik. Pozisyonumuz gayet net ve bu tutumumuzun arkasındayız” ifadelerinde bulundu.

ABD tarafından şimdi daha iyi anlaşıldıklarını düşündüğünü dile getiren Erakçi, “Sayın Umman Dışişleri Bakanı bu turda mevcut engelleri ortadan kaldıracak ve ilerleme sağlayacak çözümler üretmeye çalıştı. Çeşitli fikirler tartışıldı.” diye konuştu.

Erakçi, tarafların daha detaylı uzman incelemesine tabi tutulacak ve şu anda her iki taraf için de herhangi bir yükümlülük yaratmayacak yeni öneriler üzerine konuştuklarını belirtti.

"MÜZAKERELERİN BİR SONRAKİ TURU ORGANİZE EDİLMELİ"

Kendi ilke ve tutumlarını koruyarak potansiyel bir çözüm olabilecek yeni önerileri incelemeyi planladıklarını kaydeden Erakçi, bu öneriler ve çözümlere ilişkin görüşlerin sunulması ve müzakerelerin bir sonraki turunun organize edilerek uygulamaya konulması beklentisi olduğunu söyledi.

Erakçi, bu önerilerin başkentlerde ele alınması durumunda sonraki turda daha detaylı konuyu ele alabileceklerini ifade etti.

Müzakerelerin devam etmesi konusuna değinen Erakçi, “Görüşmeler iki, üç toplantıda çözülemeyecek kadar karmaşık ama artık makul bir yolda olmamız bile başlı başına bir ilerlemedir. Bana göre, bugün, özellikle yapılan tartışmalar ve Umman'ın engelleri kaldırmaya yönelik önerdiği çözümler dikkate alındığında, ilerleme ihtimali bulunmaktadır.” diye konuştu.