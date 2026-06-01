İran, ABD ile olası mutabakat zaptı metninde kendi değişikliklerini uygulayacak

Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre İran, Washington ile yürütülen mesaj alışverişinin sürdüğünü belirterek, olası mutabakat metninde yeni düzenlemeler yapacağını ve ABD'nin değişikliklerinin Tahran tarafından kabul edildiği anlamına gelmediğini vurguladı.

  • 01.06.2026 00:48
  Giriş: 01.06.2026 00:48
  • Güncelleme: 01.06.2026 00:51
Kaynak: AA
İran’ın ABD ile imzalanma ihtimali bulunan mutabakat zaptında kendi değişikliklerini uygulayacağı bildirildi.

Tasnim Haber Ajansı'nın bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İran, Tahran ve Washington arasındaki olası mutabakat zaptı metninde yeni değişiklikler uygulayacak.

Haberde ayrıca, İran ile ABD arasındaki mesaj alışverişin devam ettiği, ABD’nin, olası mutabakat zaptında yaptığı değişikliklerin İran tarafından kabul edildiği anlamına gelmediği vurgulandı.

