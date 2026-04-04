İran, ABD'nin 48 saatlik ateşkes teklifini reddetti

Fars Haber Ajansı'na konuşan bir yetkiliye göre İran, ABD'nin arabulucu bir ülke aracılığıyla ilettiği 48 saatlik ateşkes teklifini reddetti.

Reuters'ın haberine göre İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a konuşan bir yetkili, Tahran'ın ABD'nin 48 saatlik ateşkes teklifini reddettiğini bildirdi.

Yetkili, ABD'nin üçüncü bir ülke aracılığıyla "İran'a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" ifade etti. Yetkiliye göre teklif, adı açıklanmayan bir ülke aracılığıyla Çarşamba günü iletildi.

Fars Haber Ajansı'nın değerlendirmesinde ise ateşkes teklifinin, ABD'nin bölgede karşı karşıya kaldığı ciddi sorunların ardından gündeme geldiği belirtildi.

Söz konusu değerlendirmede, İran'ın ateşkes teklifine sahadaki saldırılarını sürdürerek yanıt verdiği öne sürüldü.