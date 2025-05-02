İran, ABD'nin Yemen'in sivil altyapısına saldırılarını "savaş suçu" olarak niteledi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD güçlerinin, Yemen'in altyapısını ve yerleşim alanlarını hedef alan saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Saldırıların, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin ilkeleri ve uluslararası hukuk kurallarının ağır bir ihlali olduğunu kaydeden Bekayi, Yemen'deki yerleşim alanları ve sivil altyapının hedef alınmasının "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" olduğunu ifade etti.

Bekayi, BM Güvenlik Konseyi'ne ve bölge ülkelerine İsrail ile ABD'nin "savaş çığırtkanlığı ve hukuksuzluğuna" karşı eylemde bulunmaları çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerine ve Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

ABD, Ras İsa Limanı'nı, 17 Nisan'da da vurmuş ve saldırıda en az 74 kişinin yaşamını yitirdiği, 171 kişinin yaralandığı bildirilmişti.