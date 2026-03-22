İran: ABD tehditlerini hayata geçirirse Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik tehditlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Batı medyasında yer alan haberlere göre, Tahran yönetimi, Washington’ın İran’ın enerji altyapısını hedef alması halinde Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatacağını bildirdi. Edinilen bilgiye göre Devrim Muhafızları, “ABD tehditlerini hayata geçirirse Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak” dedi.

Açıklamada, ABD’nin İran’a 48 saat süre vererek boğazın gemi trafiğine yeniden açılmasını talep ettiği, aksi halde ülkenin enerji tesislerinin hedef alınacağı yönünde tehditte bulunduğu aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İran’ın enerji tesislerine yönelik herhangi bir saldırıya karşılık olarak sert adımlar atılacağı vurgulandı. ABD ile bağlantılı şirketlerin “tamamen yok edileceği” ifade edilirken, Amerikan askeri üslerine ev sahipliği yapan ülkelerdeki enerji altyapılarının da “meşru hedef” sayılacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Biz savaşı başlatmadık ve şimdi de başlatmayacağız. Ancak düşman enerji santrallarımıza zarar verirse, ülkemizi ve halkımızın çıkarlarını savunmak için elimizden gelen her şeyi yaparız.”

"ORANTILI ŞEKİLDE KARŞILIK VERİLECEK"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji tesislerini hedef alma tehdidine tepki göstererek, Tahran’ın bu tür saldırılara “orantılı şekilde karşılık vereceğini” söyledi.

Batı medyasında yer alan ve İran’ın Mehr haber ajansına dayandırılan açıklamalara göre Gharibabadi, İran’ın “elektrik santralleri ve hayati altyapısına” yönelik tehditlerin, savaş sırasında hedef alınmaması gereken sivil unsurlara yönelik olduğunu vurguladı.

Gharibabadi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin saldırganlığı önleme ve ihlalleri durdurma görevini yerine getiremediğini belirterek, İran’ın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ifade etti.

“İran’ın hayati altyapısına yönelik herhangi bir saldırı, orantılı bir karşılıkla yanıtlanacaktır” diyen Gharibabadi, olası bir tırmanmanın tüm hukuki sorumluluğu ve sonuçlarının saldırıyı başlatan tarafın üzerinde olacağını kaydetti.