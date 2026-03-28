İran ABD üssünü vurdu: 2'si ağır 12 ABD askeri yaralandı

ABD medyasında yer alan haberlere göre, İran’ın Suudi Arabistan’daki bir askeri üsse düzenlediği saldırıda en az 12 Amerikan askeri yaralandı. İkisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta 1 ay geride kalırken ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve Wall Street Journal’ın, ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, İran'ın misilleme saldırısının Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nü hedef aldığı aktarıldı.

Saldırının en az bir füze ve çok sayıda insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği ifade edilirken hedef alınan üste bulunan Amerikan askerlerinin saldırı sırasında bir binanın içinde olduğu kaydedildi.

Wall Street Journal’ın haberine göre, ağır yaralanan iki askerin de bu bina içinde bulunduğu sırada saldırıya maruz kaldı.

BBC’nin haber ortağı CBS’in aktardığına göre, yaralı asker sayısı daha önce bildirilen 10’dan 12’ye yükseldi. Saldırıda ayrıca bazı havadan yakıt ikmal uçaklarının da hasar gördüğü ifade edildi.

Suudi Arabistan’ın daha önce üs yakınlarında fırlatılan bazı füzeleri engellediği bilinirken son saldırının ardından bölgedeki gerilimin daha da tırmandığı değerlendiriliyor.

Öte yandan, haberlerin yayımlandığı sırada ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) konuya ilişkin basın kuruluşlarının yorum taleplerine yanıt vermedi.