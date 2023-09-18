İran: ABD vatandaşı 5 mahkum bugün serbest bırakılacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ABD vatandaşı 5 mahkumun bugün serbest bırakılacağını duyurdu.

Başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında Kenani, ABD ile İran arasında yapılması planlanan mahkum takasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kenani, "ABD hapishanelerinde tutuklu bulunan 5 İran vatandaşı, ABD vatandaşı 5 tutukluya karşılık bugün serbest bırakılacak" dedi.

İran vatandaşlarının serbest bırakılmaları durumunda nereye gidecekleri konusuna ilişkin Kenani, "İki vatandaş kendi istek ve arzularıyla İran'a dönüyor, bir kişi üçüncü bir ülkedeki ailesinin yanına gidiyor, iki vatandaş da ABD'de kalmak istiyor" ifadelerini kullandı.