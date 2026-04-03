İran, ABD'ye ait F-35 savaş uçağı düşürüldüğünü açıkladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu,ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Amerikan yapımı gelişmiş bir F-35 savaş uçağı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun gelişmiş hava savunma sistemi tarafından İran'ın orta semalarında imha edildi" denildi.

Son 12 saat içinde ikinci savaş uçağının düşürüldüğü öne sürülen açıklamada, savaş uçağının tamamen imhası nedeniyle pilotun akıbeti hakkında bilginin henüz bulunmadığı ifade edildi.

Düşürülen uçağa ait olduğu iddia edilen görüntüler ülke medyasında paylaşıldı.

Vurulan uçağın İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri'ne de ev sahipliği yapan Lakenheath Hava Üssü'ndeki filoya bağlı olduğu aktarıldı.

İran, 19 Mart'ta da ABD'ye ait bir F-35, dün de İsrail'e ait bir F-16'yı düşürdüğünü duyurmuştu. ABD ordusu ise İran tarafından hedef alınan F-35'in bölge ülkelerinden birindeki üsse "sert iniş" yaptığını öne sürmüştü. İran dün de Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'nda gelişmiş bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıklayarak, vurulma anına ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaşmıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) uçağın vurulmadığını öne sürmüştü.

"UÇAĞIN PİLOTU ESİR ALINMIŞ OLABİLİR"

İran'da düşürülen ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceği öne sürüldü.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansının haberinde, "Bazı bilgilere göre, bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gelişmiş Amerikan savaş uçağının imha edilmesinin ardından uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak ülke içine indi" ifadelerine yer verildi.

Haberde, ABD güçlerinin pilotun hayatta olduğuna inanarak arama çalışmalarına başladığına dair bilgilerin olduğu ancak bazı kaynakların pilotun İran tarafından yakalanarak esir alındığını söylediği aktarıldı.

Diğer yandan uçağın düştüğü Kohgiluye eyaletindeki haber kaynaklarının, ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiğini ancak çabalarının başarısız olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Haberde, ismi açıklanmayan kaynaklar, "Bu olayda Amerika'nın 'itibarının' bir kez daha zedelenmesi göz önüne alındığında, önümüzdeki saatlerde kurtarılan pilot olarak başka bir kişiyi tanıtmaları muhtemeldir" ifadelerini kullandı.

ÖDÜL VERİLECEK

İran devlet televizyonu, düşürülen ABD'ye ait savaş uçağının pilot ya da pilotlarını sağ yakalayana ödül verileceğini duyurdu.

Devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletinin televizyon kanalında eyalet sakinlerine hitaben okunan açıklamada, "Düşmanın pilot ya da pilotlarını sağ halde polis ve askeri yetkililere teslim ederseniz değerli bir ödül elde edeceksiniz" ifadeleri kullanıldı.

ENKAZ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Tasnim Haber Ajansı, düşürülen uçağın enkazından görüntüler de paylaştı.