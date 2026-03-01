İran açıkladı: ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı üst düzey yetkililer
İran Silahlı Kuvvetleri, Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren üst düzey yetkililerin isimlerini açıkladı.
Kaynak: AA
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti.
Hamaney ile birlikte ABD-İsrail saldırısında çok sayıda üst düzey isim de yaşamını yitirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail saldırısında öldürülen üst düzey isimler şöyle sıralandı:
• İran lideri Ayetullah Ali Hamaney
• Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi
• Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur
• Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani
• Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamada, "Saldırını Savunma Konseyi toplantısı sırasında yapıldığı kaydedildi.