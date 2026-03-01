İran açıkladı: ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı üst düzey yetkililer

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Hamaney ile birlikte ABD-İsrail saldırısında çok sayıda üst düzey isim de yaşamını yitirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail saldırısında öldürülen üst düzey isimler şöyle sıralandı:

• İran lideri Ayetullah Ali Hamaney

• Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi

• Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur

• Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani

• Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamada, "Saldırını Savunma Konseyi toplantısı sırasında yapıldığı kaydedildi.