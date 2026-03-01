Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İran açıkladı: ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı üst düzey yetkililer

İran Silahlı Kuvvetleri, Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitiren üst düzey yetkililerin isimlerini açıkladı.

Güncel
  • 01.03.2026 12:21
  • Giriş: 01.03.2026 12:21
  • Güncelleme: 01.03.2026 12:32
Kaynak: AA
İran açıkladı: ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İranlı üst düzey yetkililer
Muhammed Pakpur / Fotoğraf: DepoPhotos

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

Hamaney ile birlikte ABD-İsrail saldırısında çok sayıda üst düzey isim de yaşamını yitirdi.

İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İsrail saldırısında öldürülen üst düzey isimler şöyle sıralandı:

• İran lideri Ayetullah Ali Hamaney

• Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi

• Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur

• Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani

• Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığı açıklamada, "Saldırını Savunma Konseyi toplantısı sırasında yapıldığı kaydedildi.

Canlı Blog | ABD ve İsrailin İrana saldırısında 2. gün: Hamaney öldürüldü
Detaylar ortaya çıktı: Hamaneyin ölümüne neden olan saldırı nasıl gerçekleştirildi?
Öne çıkan isimler: Hamaneyin ardından İranda yeni lider kim olacak?
BirGün'e Abone Ol