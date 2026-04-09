İran Adli Tıp Kurumu açıkladı: Saldırılarda kaç kişi hayatını kaybetti?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, ABD ile İsrail'in düzenlediği saldırıların bilançosu hakkında açıklamalarda bulundu.

Arani, "ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubatta başlattığı saldırılarda şu ana kadar en az 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini" belirtti.

Cenazelerin yüzde 40’nın kimliğinin tespit edilemeyecek durumda olduğunu ifade eden Arani, ancak buna rağmen yoğun çalışmalar sonucunda kimlik tespit çalışmalarının başarıyla tamamlandığını kaydetti.