İran, Amazon'un Bahreyn'deki merkezini hedef aldı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak, ABD’li e-ticaret ve teknoloji şirketi Amazon’un Bahreyn’deki bulut bilişim merkezine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran basınında yer alan habere göre Devrim Muhafızları, Amazon'u İran aleyhine "casusluk ve terör faaliyeti yürütmekle" suçladı. Yapılan açıklamada, düzenlenen saldırının ardından Amazon’un bölgeden çekilmeye başladığı ifade edildi.

DMO ayrıca, İranlı yetkililere yönelik suikastların devam etmesi durumunda, daha önce yayımlanan listedeki diğer şirketlerin de hedef alınacağı uyarısında bulundu.