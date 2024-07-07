İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Pezeşkiyan'ın seçildiği cumhurbaşkanı seçiminin geçerliliğini teyit etti

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, Mesud Pezeşkiyan'ın seçildiği 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Koruyucular Konseyi, bugünkü oturumunda 14'üncü dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turunun geçerliliğini teyit etti." dedi.

Tahannazif, seçimlerle ilgili adaylardan veya herhangi bir taraftan sürecin sonucuna etki edecek şekilde önemli bir rapor şikayet alınmadığını belirterek, seçimin geçerliliğine ilişkin kararın İçişleri Bakanlığına iletildiğini aktardı.

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan'a karşı yarışan muhafazakar, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Said Celili'nin oy oranı ise yüzde 44,4'te kalmıştı.