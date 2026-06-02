İran basını: ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala inceleniyor

İran basınında yer alan habere göre, Tahran'ın ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağını hala incelediği belirtildi.

İran'ın Mehr Haber Ajansı, ABD ile müzakere süreciyle ilgili bilgi sahibi bir kaynağın verdiği bilgileri haberde paylaştı.

Habere göre, ABD ile muhtemel anlaşmanın taslağı hala Tahran'da inceleniyor ve henüz görüşmelerin aracısı Pakistan'a yanıt gönderilmedi.

ABD'nin önceki dönemlerdeki müzakere süreçlerinde sözlerini yerine getirmemesinin İran'ın çok daha ihtiyatlı hareket etmesine yol açtığına işaret edilen haberde, İran'ın önceki tecrübelerine dayanarak muhtemel anlaşmada somut faydalar elde etmeye odaklandığı belirtildi.