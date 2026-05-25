İran basını: Bender Abbas kentiyle Sirik ve Cask bölgelerinde patlama sesleri duyuldu

Dünya
  • 25.05.2026 23:53
  • Giriş: 25.05.2026 23:53
  • Güncelleme: 26.05.2026 00:09
Kaynak: AA
Fotoğraf: Wikimedia Commons
İran basını, ülkenin güneyindeki liman kenti Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran’ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Fars Haber Ajansı’na göre, Bender Abbas kentinde patlama seslerinin duyuldu.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.​​​​​​​

İran Silahlı Kuvvetleri gün içerisinde Basra Körfezi’nde bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu.

SİRİK VE CASK BÖLGELERİNDE DE PATLAMA SESLERİ

Bender Abbas'ın ardından Sirik ve Cask bölgesinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

