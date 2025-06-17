İran basını: Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 düşürüldü

İran basını, ülkenin Çaharmahal Bahtiyari eyaletinde İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü ve pilotunun ele geçirildiğini iddia etti.

Devrim muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram sitesi, yerel kaynaklardan alınan bilgiyi paylaştı.

Haberde, Çaharmahal Bahtiyari eyaletine bağlı Ben ilçesinin dağlık bölgesinde bir İsrail F-35 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotunun yakalandığı iddia edildi.

Konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran daha önce de biri kadın 2 İsrail savaş uçağı pilotunun yakalandığı açıklamıştı.