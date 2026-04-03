İran basını duyurdu, ABD kabul etti: İran ABD'ye ait savaş uçaklarını düşürdü, aramaya gelen helikopterleri vurdu

İran basını, İran tarafından düşürülen ABD savaş uçağının pilotunu bulmak için arama-tarama faaliyetlerinde bulunan bir ABD helikopterinin vurulduğunu duyurdu.

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran tarafından düşürülen ABD savaş uçağının pilotunu bulmak için arama-tarama faaliyetlerine katılan bir ABD helikopterinin vurulduğunu açıkladı.

Vurulan helikopterin fotoğrafları yayımlanırken konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

"ABD SAVAŞ UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ" İDDİASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin orta kesimlerinde bir F-35 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü iddia etmişti.

Düşürülen uçağa ait olduğu iddia edilen fotoğraflar, ülke medyasında paylaşılmıştı.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAFLARDAKİ DETAYLAR

Düşürüldüğü açıklanan uçağa ilişkin İran basınında yayımlanan fotoğraflarda, uçağın kuyruk enkazındaki "U.S. Air Forces in Europe" yazısının bulunduğu amblem, F-15 Eagle uçakları üzerindeki amblemlerle eşleşiyor.

ABD’NİN PİLOTU ARAMA ÇALIŞMALARI

ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiği ancak çabalarının başarısız olduğu ifade edilmişti.

İsrail'in düşürülen ABD uçağının mürettebatını arama kurtarma çalışmalarını engellememek için İran'a yönelik planlı hava saldırılarını iptal ettiği iddia edildi.

ABD merkezli Axios haber platformunun bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin arama kurtarma çalışmalarını aksatmamak adına söz konusu kararı aldığı ileri sürüldü.

CBS News'e konuşan ve isimleri açıklanmayan ABD’li kaynaklar, uçağın iki pilotundan birinin ABD güçleri tarafından kurtarıldığını savundu.

Yetkililer, uçağın vurulmasından sonra fırlatma koltuğuyla atlayan diğer pilot için bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Amerikan NBC televizyonu, İran'da düşürülen F-15'i arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopterinin vurulduğunu, mürettebatın sağ kurtulduğunu duyurdu.

NBC televizyonunun ABD'li iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, bugün İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15 uçağını arama kurtarma çalışmalarına katılan 2 ABD helikopteri vuruldu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin, Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini belirtti.

Trump, NBC televizyonuna telefonla bağlanarak yaptığı konuşmada, ABD savaş uçaklarının İran tarafından düşürülmesinin ardından mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarının ayrıntıları hakkında konuşmayı reddetti.

İran'a karşı saldırıları "yoğun ve hassas bir askeri operasyon" olarak niteleyen ABD Başkanı Trump, olayın ülkede bazı haberlerde yer alma biçiminden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini belirterek "Hayır, hiç etkilemeyecek. Hayır, bu bir savaş. Savaş halindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN ORDUSU: A10 TİPİ BİR UÇAK DAHA DÜŞÜRDÜK

İran Ordusu, “ABD ve İsrail’e ait bir A10 uçağının Hürmüz Boğazı çevresinde hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını ve uçağın Fars (Basra) Körfezi’ne düştüğünü” açıkladı.

New York Times, Bugün F-15 savaş uçağıyla aynı anlarda, Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağı daha düşürüldüğünü duyurdu.

Öte yandan Amerikan NBC televizyonu konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde A10 tipi savaş uçağının vurulduktan sonra Kuveyt hava sahasına girdiğini belirtti.

İrtifa kaybında pilotun atlayarak kurtulduğu ve uçağın düştüğü kaydedildi.

2 HELİKOPTERE ATEŞ AÇILDI

İran medyasına göre, 2 ABD helikopteri daha hedef alındı.

İran'ın kırsal bir bölgesinde alçak uçuş yapan 2 ABD helikopterinin, devriye görevindeki polisler tarafından uzun namlulu silahlarla hedef alındığı bildirildi.