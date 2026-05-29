Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İran basını duyurdu: Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait İHA düşürüldü

Tesnim Haber Ajansının haberine göre Keşm Adası civarında ABD-İsrail'e ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.

Dünya
  • 29.05.2026 22:18
  • Giriş: 29.05.2026 22:18
  • Güncelleme: 29.05.2026 22:19
Kaynak: AA
İran basını duyurdu: Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait İHA düşürüldü
Fotoğraf: AA (Arşiv)
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası çevresinde ABD-İsrail'e ait mini insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Ordunun hava savunması tarafından Keşm yakınlarında düşman bir Amerikan-Siyonist mini insansız hava aracının tespit edilmesinin ardından, başarılı bir operasyonla derhal vurularak imha edildi" ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin detayların daha sonra duyurulacağı aktarıldı.

BirGün'e Abone Ol