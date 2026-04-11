İran basınından Hürmüz iddiası: "ABD'nin aşırı talepleri görüşmeleri tıkadı"

İslamabad’da Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelere ilişkin İran medyasından çarpıcı bir iddia geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, özellikle Hürmüz Boğazı'nın statüsü ve güvenliği konusundaki pazarlıklarda taraflar arasında derin görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Görüşmelerde, Hürmüz Boğazı konusunda ciddi anlaşmazlıkların yaşandığı ve ABD tarafının "aşırı talepleri" nedeniyle sürecin ilerlemesinin engellendiği iddia edildi.