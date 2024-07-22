İran, Basra Körfezi'nde kaçak yakıt taşıyan petrol tankerine el koydu: 12 gözaltı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Togo bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Tankerin mahkeme kararıyla, Hindistan ve Sri Lanka uyruklu 12 mürettebatıyla birlikte Buşehr kıyılarına çekildiği kaydedildi.

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FOTOĞRAF: AA