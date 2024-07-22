İran, Basra Körfezi'nde kaçak yakıt taşıyan petrol tankerine el koydu: 12 gözaltı
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Togo bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Tankerin mahkeme kararıyla, Hindistan ve Sri Lanka uyruklu 12 mürettebatıyla birlikte Buşehr kıyılarına çekildiği kaydedildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde 1.5 milyon litre kaçak yakıt taşıyan Togo bandıralı petrol tankerine el koyulduğunu ve gemide bulunan 12 yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri komutanlarından Haydar Hunariyan Mucerret yaptığı açıklamada, "Yargının talimatıyla Basra Körfezi'nde seyir halinde olan 1.5 milyon litre kaçak yakıt taşıdığı tespit edilen Togo bandıralı petrol tankerine kaçakçılıkla mücadele kapsamında el konuldu. Gemide bulunan yabancı uyruklu 12 mürettebat ise gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.
Tankerin mahkeme kararıyla, Hindistan ve Sri Lanka uyruklu 12 mürettebatıyla birlikte Buşehr kıyılarına çekildiği kaydedildi.