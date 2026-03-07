İran Borsası, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak

İran’da, ABD ve İsrail saldırıyla birlikte kapatılan borsanın ikinci bir duyuruya kadar açılmayacağı bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, borsanın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi.

Borsanın kapatılması kararıyla birlikte halkın borsadaki varlığının korunmasının hedeflendiğini söyleyen Medenizade, borsanın ikinci bir duyuruya kadar da açılmayacağını belirtti.

İran Borsası savaşın ikinci günü bir hafta süre ile kapatılmıştı.