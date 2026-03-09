İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

İran'dan ateşlenip Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade'ye Türkiye'nin tepkisi ve endişeleri iletildi.

Bakanlığa çağrılan Habibullahzade'den yaşanan hadiseyle ilgili izahat istendi.

İranlı Büyükelçi'ye, Türkiye'nin tepkisi ve endişesi iletildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türkiye hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.