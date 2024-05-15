İran, cumartesi gününü haftalık tatil ilan edecek

İran Meclisi, cuma gününün yanı sıra hafta sonu tatiline cumartesi gününün eklenmesi yönündeki tasarıyı onayladı.

İran Meclisi, cumartesi gününü hafta sonu tatiline ekleme tasarısını onayladı.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Sosyal İşler Komisyonu tarafından değerlendirilen tasarı mecliste milletvekillerinin oyuna sunuldu.

İlk olarak, perşembe gününün tatil edilmesi önerisinin 75'e karşı 132 oyla ret edilmesinin ardından, cumartesi günü oylamaya sunuldu.

Cumartesi gününün haftalık tatil gününe eklenmesi 136 kabul, 66 ret ve 3 çekimser oyla onaylandı.

İran Meclisi'nin onayından geçen tasarılar, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayının ardından yasalaşıyor.

Ülkede hafta tatili halihazırda cuma tam gün, perşembe yarım gün şeklinde. Bu durum dünya genelinde "cumartesi" ve "pazar" günlerinin tatil olması nedeniyle uluslararası ticarete sekte vurduğu gerekçesiyle eleştirilere neden oluyor.

Bazı muhafazakarlar, perşembe gününü kültürel ve dini açıdan tatil olmaya daha uygun görürken, özellikle iş insanları, uluslararası ticaretle entegrasyonun sağlanması açısından cumartesi gününün tatil edilmesini istiyor.