İran Cumhurbaşkanı, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile "bölgesel meseleleri" görüştü

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesinde, bölgede herhangi bir "jeopolitik değişikliği ve coğrafi sınırların değişmesini kabul etmeyeceklerini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Reisi, resmi temaslar kapsamında Tahran’da bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Reisi, bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini ifade ederek "dış müdahalenin sorunları daha da karmaşık hale getirdiğine inandıklarını" aktardı.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakerelerini desteklediklerini belirten Reisi, söz konusu görüşmelerin "mümkün olduğunca bölgede barış, güvenlik ve huzuru tesis etmesini ve güçlendirmesini arzuladıklarını" dile getirdi.

Reisi, ayrıca bölgede herhangi bir "jeopolitik değişikliği ve coğrafi sınırların değişmesini kabul etmeyeceklerini", Kafkasya’daki tüm ülkelerin “milli egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini" vurguladı.

Tahran ile Erivan arasındaki ilişkilerin gelişmesinin önemine değinen Reisi, İran'ın Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda herhangi bir engel görmediğini kaydetti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da ülkesinin, "İran karşıtı eylemler için bir platform" olmayacağını, her zaman bölgesel güvenlik ve barışın geliştirilmesini vurguladıklarını" belirtti.

İran ile ilişkilerin ülkesi için önemli olduğunu kaydeden Mirzoyan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin artırılması ve güçlendirilmesi temennisinde bulundu.

Mirzoyan, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de bir araya gelmiş, ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri değerlendirmişti.