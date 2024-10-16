İran Cumhurbaşkanı'ndan İsrail destekçilerine çağrı: "Baskı yapılmalı"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in işlediği suçları sona erdirmesi için bu rejimin destekçilerine daha fazla baskı yapılması gerektiğini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarını ve ikili ilişkileri ele aldılar.

Pezeşkiyan, "Bölge ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi ve işbirliğinin yaygınlaştırılması, bölge sorunlarının çözümüne, ülkelerin kalkınmasına, barış ve refahın desteklenmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

İsrail'in işlediği suçları durdurmak için ona destek veren ülkelere daha fazla baskı yapılması gerektiğini dile getiren Pezeşkiyan, bu konuda İslam ülkelerinin dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Pezeşkiyan, "Biz İslam ülkeleri birlik olursak, İsrail, bu tür suçları kolay kolay işlemeye cesaret edemez. Ayrıca ABD ve Batılı ülkeler de ona destek olamazlar" ifadelerini kullandı.

Umman Sultanı Bin Tarık ise konuşmasında bazı Batılı ülkelerin İsrail'in işlediği suçlar konusunda çifte standart uyguladığına dikkati çekerek, Batılı ülkelerin İsrail'i desteklemelerinin hiçbir makul açıklaması olmadığını kaydetti.